Deportivo La Coruña suspira y anhela su vuelta a La Liga

Oscar Sandoval

Faltan tres jornadas para terminar la temporada en la segunda división española y los puestos de ascenso directo a La Liga comienzan a definirse. Racing de Santander acaricia su vuelta al máximo circuito que después de ocho temporadas está al alcance del Deportivo La Coruña.

El ‘Depor’ se despidió de la primera división al terminar la campaña 2017/18 sin saber que a partir de entonces entraría en una crisis en forma de espiral que lo llevó hasta la cuarta categoría del futbol profesional con riesgo a desaparecer por trámites administrativos.

El conjunto gallego disputó tres temporadas en la tercera división y la campaña pasada volvió a segunda para intentar el ascenso, se tuvo que conformar con la permanencia y empezó de cero en busca del objetivo que finalmente podría conseguir en las próximas semanas.

El cuadro de La Coruña ocupa la segunda posición de la tabla en Liga Hypermotion con 71 puntos y con tres partidos por delante, tiene que defender el ascenso directo, solo hay una forma de hacerlo y es sumando los últimos nueve puntos para volver a La Liga por méritos propios.