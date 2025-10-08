Dean Huijsen se pierde 15 días de competencia

Redacción FOX Deportes

El Real Madrid tendrá que prescindir de los servicios de Dean Huijsen por dos semanas, luego de que el central abandonara la concentración de la Selección Española.

El club informó que se le realizaron pruebas al jugador con las cuales se confirmó “una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda”.

Este tipo de problema suele tomar alrededor de 15 días para sanar, por lo que Huijsen se perderá los duelos de eliminatoria mundialista ante Georgia y Bulgaria.

Además, con el Real Madrid no estaría listo para los enfrentamientos contra Getafe, de La Liga, y Juventus, de la Champions League. En el peor de los casos también se quedaría fuera de El Clásico (26 de octubre).