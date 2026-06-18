De dirigir al Mazatlán y al Atlas a la Primera División de España

EFE

El exentrenador del Atlas, Beñat San José será el nuevo entrenador del Rayo Vallecano, según informó el club madrileño.

San José, nacido en San Sebastián hace 46 años, entrenó la temporada pasada al Eibar en la segunda categoría del fútbol español.

Beñat sustituye en el cargo a Íñigo Pérez, que llegó en febrero de 2024 al cuadro madrileño para sustituir a Francisco Rodríguez, destituido por los malos resultados. Pérez, que ha fichado por el Villarreal, llevó al cuadro de la popular barriada madrileña a su primera final europea, la Liga Conferencia, que perdió contra el Crystal Palace londinense por 1-0.

🎙️ Beñat San José: "Estoy tremendamente feliz y muy ilusionado. Me siento muy identificado con lo que representa el Rayo Vallecano"



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El entrenador vasco tiene un perfil similar al de Andoni Iraola e Iñigo Pérez, artífices de los grandes éxitos del Rayo los últimos años, y, por tanto, es del gusto del presidente, Raúl Martín Presa, y del director deportivo, David Cobeño. No tiene experiencia en Primera pero tiene ganas y hambre por crecer como entrenador.

Hasta el momento, Beñat San José ha dirigido al Al Ittihad y Al-Ettifaq (Arabia Saudí), el Antofagasta y Universidad Católica (Chile), Bolivar (Bolivia), Al Nasr (Emiratos Árabes), Eupen (Bélgica), Mazatlán y Atlas (Liga MX) y Eibar.

Beñat comenzó su trayectoria en los banquillos en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Tras cuatro temporadas, dio el salto a Arabia Saudí para dirigir al equipo sub-21 del Al-Ittihad y después al primer equipo, con el que logró la Copa de Campeones del Rey en 2013. Posteriormente continuó en el Al-Ettifaq en la temporada 2014-15.