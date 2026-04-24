David Villa, contundente sobre la vida post retiro

EFE

David Villa, exjugador de Atlético de Madrid y el Barcelona entre otros, afirmó que "es difícil aceptar que pasas de ser viejo para el futbol a joven para la vida" cuando se produce la retirada, durante el evento 'The Forum', celebrado en el estadio Metropolitano.

"Es muy difícil aceptar que de un día para otras pasas de ser viejo para el futbol a joven para la vida. Te quedan muchos años en que tu mente va a seguir siendo competitiva. Que vayan pensando qué quieren hacer en el día de mañana. Les ayudará en ese 'impasse' de dejar de jugar al futbol".

Su caso es paradigmático en cuanto a formación: "Siempre digo que el futbol no deja de ser un aprendizaje. La mayor parte de mi educación ha sido en base al futbol, dentro y fuera del campo. Desde muy joven he tenido la mentalidad de ir aprendiendo cosas nuevas, de saber que la posibilidad de jugar al futbol me habría otros frentes fuera del campo".

David Villa y un triplete inolvidable en el Estadio Universtiario

"El problema es el entorno muchas veces. Desde muy joven, gracias al futbol empecé a ganar bastante dinero. Nos dimos cuenta de lo que yo sabía y no sabía hacer. Mi entorno es el que me ayuda en esas cosas. El error más grande de un futbolista con éxito es que por ser buen futbolista no te da derecho a saber de todo en el mundo del futbol. Hay que buscar a la persona indicada que te ayude".

Villa, que con el grupo Apollo ha entrado en el Consejo de Administración del Atlético de Madrid, comentó la situación del equipo rojiblanco: "El momento que vive ahora el Atlético es impresionante, uno de los mejores de la historia del club. Cualquier jugador en la élite o en la Academia desearía estar muchísimos años en el Atlético. Cualquier jugador que esté por venir e incluso los presentes tienen que estar de enhorabuena, porque están ante un futuro inmejorable".

Sobre la eliminatoria de semifinales de Champions League frente al Arsenal, no se atrevió a pronosticar: "Lo que sé seguro es que va a competir de la mejor manera. El futbol tiene estas cosas, nunca se sabrá, pero confianza a tope en el equipo".