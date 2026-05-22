David Alaba se marcha del Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Se acabó la etapa de David Alaba con el Real Madrid, así lo confirmó el propio club en un comunicado de prensa.

“El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia”.

David Alaba dejará su huella en la Supercopa de Europa

El central llegó al cuadro ‘Merengue’ en 2021, procedente del Bayern Munich y desde entonces ha disputado 131 partidos y ha anotado cinco goles. Además, ha ganado nueve títulos, incluidas dos Champions Leagues.

Alaba había sido uno de los estandartes de la defensiva madridista hasta que, en diciembre de 2023, una ruptura del del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda lo dejó fuera de las canchas durante 13 meses.

Desde entonces, solo ha disputado 29 partidos y solo nueve de ellos como titular.