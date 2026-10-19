Dani Carvajal regresó a La Liga por la puerta grande: titular con Getafe

Oscar Sandoval

Dani Carvajal llegó como agente libre para reforzar la defensa de Getafe y José Bordalás no tardó en darle la titularidad. El lateral español realizó su primer entrenamiento el 13 de octubre y, apenas una semana después, se convirtió en la sorpresa del once inicial ante Rayo Vallecano.

Carvajal terminó contrato con Real Madrid el 30 de junio y trabajó en solitario durante varios meses a la espera de una oportunidad para continuar su carrera. Getafe le abrió las puertas y el defensor encontró la posibilidad de regresar a La Liga.

El español firmó con el conjunto ‘Azulón’ y comenzó su puesta a punto. Su condición física y experiencia le permitieron competir por un lugar en la alineación, hasta ganarse la confianza de Bordalás para comenzar como titular ante Rayo Vallecano.

Tuvieron que pasar 149 días para que Carvajal volviera a pisar el terreno de juego en un partido oficial. El histórico defensor 'Merengue' dejó atrás meses de incertidumbre y comenzó una nueva etapa con Getafe, demostrando que todavía tiene un capítulo por escribir en el futbol español.