Cuatro mil euros para ver El Clásico entre Barcelona y Real Madrid

Héctor Cantú

La próxima edición de El Clásico, en la que el Barcelona recibirá la visita del Real Madrid, tendrá entradas con precios que alcanzarán hasta los 4 mil euros.

Aunque el partido está programado hasta el mes de mayo, el club Barcelona ha sacado a la venta las primeras entradas para el partido que podría definir al próximo campeón en España.

Las entradas que salieron a la venta corresponden a la zona VIP y tienen un precio de 4 mil euros, una cifra totalmente elevada considerando que para otros partidos de La Liga, esta misma zona cuesta una cuarta parte.

La zona, identificada como Players Zone, es la más exclusiva del nuevo Camp Nou, ubicada justo en la parte de atrás de las bancas de los jugadores, según refiere el club en su página oficial.

Barcelona regresó al Camp Nou después de 909 días

La entrada permite ingresar al estadio hora y media antes del inicio del partido y permanecer hasta una hora después de finalizado el encuentro. Además, incluye servicio de catering exclusivo.