Cristian Romero complica los planes del Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

Cristian ‘Cuti’ Romero será baja para los próximos dos partidos del Atlético de Madrid ante Stuttgart, en la Champions League, y Deportivo La Coruña, en La Liga, debido a “una distensión muscular”, según informó el conjunto rojiblanco.

Cristian Romero no viaja debido a una distensión muscular que se produjo en el partido frente al Espanyol. — Atlético de Madrid (@Atleti) October 19, 2026

El defensor argentino sintió molestias durante la victoria 1-0 de los ‘Colchoneros’ ante Espanyol y tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 67.

Romero se incorporó tarde a la pretemporada después de disputar la final del Mundial 2026 y completar su traspaso desde Tottenham. Sin embargo, una vez que recuperó el ritmo físico, se convirtió en una pieza fundamental en el once de Diego Simeone.

El ‘Cuti’ había sido titular en los últimos siete partidos del Atlético, pero la lesión frenó su continuidad. El argentino se perderá dos compromisos importantes y ahora apunta al duelo contra Bayern Munich del 3 de noviembre como posible fecha de regreso.