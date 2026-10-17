Ya se está haciendo costumbre: nuevo triunfo sobre la hora del Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

El Atlético de Madrid amarró un triunfo de oro 1-0 ante el Espanyol en un final de auténtico infarto. Cuando el partido agonizaba, la contundencia colchonera de Álex Baena reventó el marcador sobre la hora para sellar una victoria vital.

El cuadro rojiblanco terminó rescatando tres puntos de oro cuando el choque parecía destinado al reparto de unidades.

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Minuto 89: la jugada que cambió absolutamente todo. Julián Alvarez detectó la grieta en el área del conjunto ‘periquito’ y filtró un pase preciso con la ventaja exacta para la llegada de Álex Baena.

Con frialdad quirúrgica y de un solo toque, Baena mandó a guardar la pelota al fondo de la red, desatando la locura en el banquillo visitante con un golazo agónico.

BAENA TE QUIER⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/ownEAmco5g — Atlético de Madrid (@Atleti) October 17, 2026

Hasta ese latigazo decisivo, el trámite había sido un auténtico duelo de trincheras donde primó la tensión sobre el buen juego. El Espanyol resistía con uñas y dientes ante un Atlético dominador que buscaba sin cesar la rendija para golpear. Parecía que el orden local se impondría, pero el futbol guarda sus giros más dramáticos para el suspiro final.

El tanto de Baena fue el golpe de gracia definitivo que dejó helado al banquillo blanquiazul sin margen de reacción.