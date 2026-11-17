Redacción FOX Deportes

Un aficionado fue condenado a once meses de prisión por los insultos racistas que dirigió a Kylian Mbappé durante el partido entre Real Oviedo y Real Madrid, disputado el 24 de agosto de 2025 en el estadio Carlos Tartiere.

LaLiga presentó la denuncia inicial y el Real Madrid se incorporó posteriormente al procedimiento como acusación particular.

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El aficionado reconoció su culpabilidad y la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias dictó sentencia por un delito de odio, con la atenuante de embriaguez. La condena incluye 11 meses de prisión, una multa de 1,440 euros y una inhabilitación de tres años y 11 meses para actividades educativas, docentes, deportivas o de tiempo libre.

La pena de prisión quedó suspendida con la condición de que el responsable no acuda durante dos años a estadios donde se celebren competencias oficiales, de acuerdo con el comunicado del Real Madrid.

No es la primera sentencia de este tipo por insultos racistas contra jugadores del conjunto ‘Merengue’. Anteriormente se dictaron condenas penales por incidentes similares en los estadios de Mestalla, Son Moix, Vallecas y José Zorrilla.