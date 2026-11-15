Bernardo Silva regresa a Real Madrid para someterse a pruebas médicas

Oscar Sandoval

Bernardo Silva encendió las alarmas en Real Madrid después de causar baja con Portugal para el enfrentamiento contra Gales en la Nations League. La Federación Portuguesa de Futbol confirmó que el mediocampista no está en condiciones de disputar el encuentro y regresará al conjunto blanco para someterse a pruebas médicas que permitan determinar el alcance de sus molestias físicas.

No me llames, ya tengo planes. ? pic.twitter.com/TZLIO5CJvp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 15, 2026

Silva fue uno de los tres futbolistas que no completaron el viaje a Cardiff para el cierre de la fase de grupos y viajará rumbo a Madrid, donde será evaluado por los servicios médicos del club para determinar si presenta alguna lesión y conocer cuándo podría estar disponible.

La Federación Portuguesa de Futbol informó que el futbolista de 32 años “fue sometido a una evaluación clínica” y considerado “no apto para jugar, por lo que fue excluido de la selección”. Una decisión que deja en el aire su disponibilidad para los próximos compromisos del equipo blanco.

El diario Marca señala que en el conjunto ‘Merengue’ buscan “determinar cuanto antes si existe lesión y cuáles son los plazos de recuperación”. Por ahora, Bernardo Silva estaría en duda para el enfrentamiento contra Celta en el Santiago Bernabéu.