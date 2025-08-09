Como se suma a la lista de rivales italianos de Barcelona en el Joan Gamper

Oscar Sandoval

Barcelona le pondrá punto final a la pretemporada este domingo frente a Como que fue una de las sensaciones la temporada pasada en la Serie A y al que unen lazos al ser dirigido por Cesc Fábregas y tener futbolistas con pasado en el conjunto azulgrana.

El Trofeo Joan Gamper es el último partido de preparación de Barcelona antes de comenzar el año futbolístico y sirve como presentación de la plantilla ante la afición, este año el club eligió a Como que se convirtió en el noveno rival italiano en el historial ‘Culé’.

Todo comenzó en 1986 con la visita de Milan que terminó cayendo en semifinales cuando el torneo lo jugaban cuatro clubes. Brescia se sumó a la lista en 1994, le siguió Inter en 1996 y un año más tarde se dio la primera visita de Sampdoria que estrenó el formato entre dos equipos.

¡Preparados para su primer Gamper! 🏆 pic.twitter.com/geUPZa8oSU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 9, 2025

Parma inauguró el nuevo milenio en 2001 y el conjunto ‘Rossonero’ regresó en 2004, en 2005 debutó la Juventus que se convirtió en el primer equipo italiano en levantar el Gamper luego de ganar en penales. Inter se sumó a la lista en 2007 y salió goleado.

El conjunto ‘Rossonero’ volvió en 2010 para seguir sumando derrotas, en 2011 se estrenó Napoli y un año más tarde apareció la sorpresiva victoria de la Sampdoria quien regresó al Camp Nou después de 15 años.

Roma (2015), Sampdoria (2016) y la 'Juve' (2021) fueron los últimos en disputar el Joan Gamper para seguir sumando derrotas, algo que intentará Como en 2025.