Carlo Ancelotti y su 'llamado a la guerra' ante el Barcelona

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, no asumió el favoritismo que le trasladó Xavi Hernández y recordó que el Barcelona ganó los tres clásicos de este año, por lo que "es el momento de ganar" para sus jugadores en el Camp Nou, donde aseguró llegan con "mucha confianza".

"Es muy complicado hacer enfrentamientos individuales entre entrenadores", afirmó huyendo del pulso con Xavi. "El Barça ha ganado los tres últimos partidos y es el momento para ganar nosotros. La realidad dice que tenemos desventaja y va a ser un partido muy igualado. El favorito no lo sé porque siendo igualado los pequeños detalles lo van a determinar", opinó.

"Estamos bien, motivados, concentrados, con buenas sensaciones y tras el encuentro ante el Valladolid vamos a tope a por el partido. Tenemos mucha confianza de que lo vamos a hacer bien", añadió mostrando optimismo.

Ancelotti tiene a toda su plantilla disponible, salvo Ferland Mendy, y difíciles decisiones que adoptar. No desveló si renunciará en el centro del campo a la pareja Toni Kroos-Luka Modric.

"Siguen siendo intocables pero también Modric lo era ante el Valladolid y pasó el partido en el banquillo. Hay que elegir once y no hay que pensar que solo serñan los protagonistas, yo pienso en que los recursos que tengo en el banquillo son importantes como fueron el año pasado. Empezar el partido no es lo más importante, lo es ser protagonista aunque haya jugadores que no vayan a empezar el partido", dijo.

En el caso de que decida sentar a un jugador de la importancia de Kroos o Modric, reconoció Ancelotti que es una decisión que no habla con el jugador. "Si tengo que hablar con todos los jugadores que van al banquillo, me voy a cansar".

"Ellos saben especialmente, que si necesitan hablar conmigo mi puerta está abierta. Pero este grupo de jugadores no pide muchas explicaciones. Entiende muy bien el momento, saben que son una plantilla que hay mucha competencia. Mi despacho está bastante vacío", reconoció.

No quiso dedicar Carlo ni un segundo al tema arbitral, las designaciones ni el 'caso Negreira', centrado en lo deportivo. "Es un tema bajo investigación y es mejor dejarlo ahí y pensar en el partido antes de en los que van a pitar. Preparamos el partido para intentar ganarlo".

De la misma manera se cerró ya en banda a hablar de su futuro, descartando que no llegar a la final de la Copa del Rey sea otro factor para su salida a final de temporada y su llegada a la selección brasileña.

"El clásico es siempre el partido más importante para el Real Madrid, para los aficionados, los jugadores, el entrenador. Hay una rivalidad muy grande y punto, nada más, es un partido que nos permite jugar otra final y es el objetivo. Es una competición muy importante, estamos cerca de la final y haremos todo lo posible para intentar jugarla", valoró.

En nada condicionan las decisiones de Ancelotti la situación contractual de jugadores y que algunos vayan a acabar contrato a final de temporada. "Están muy concentrados y motivados como demuestran Nacho, Ceballos y Asensio que jugó un partido espectacular ante el Valladolid. No les afecta y no les tengo que decir nada porque son profesionales al cien por cien".



Y sin desvelar ninguna de sus bazas, admitiendo que no cambiará el sistema pero sin dar nombres, elogió la mejoría del francés Aurélien Tchouaméni en los últimos partidos.

"La cosa más difícil es elegir los once que empiezan, no hoy, siempre. Todavía la mentalidad del futbolista no ha cambiado, quiere jugar desde el principio y no le importa entrar en el partido, lo quiere empezar. Es muy difícil elegir un once porque lo merecen 14 o 15", manifestó.

"Tchouaméni aporta mucho a nivel defensivo y pase en la presión. Camavinga con balón en espacios reducidos tiene calidad, es difícil presionarlo y ha aprovechado bien este momento jugando de lateral y como pivote. A Aurélien le ha costado más al volver del Mundial pero ahora está muy bien y ha vuelto a su mejor nivel".