Carlo Ancelotti lo tiene claro: así hará del Real Madrid una aplanadora

De los ocho encuentros que el Real Madrid ha disputado en la temporada 2024-25, seis de LaLiga, uno de la Liga de Campeones y la final de la Supercopa de Europa, sólo en uno marcó en la primera mitad.



Un total de 17 de sus 18 tantos llegaron en las segundas partes y todos sus encuentros en el Santiago Bernabéu alcanzaron el descanso con empate a cero. Carlo Ancelotti ha marcado un reto ante el Alavés.

Solamente en la primera jornada de LaLiga EA Sports, en el primero de los dos empates cedidos por el conjunto madridista en sus salidas ligueras, ante el Mallorca, el equipo de Ancelotti marcó en la primera mitad. Lo hizo el brasileño Rodrygo Goes, el único futbolista que ha tenido acierto en los primeros 45 minutos y no sirvió para dar el triunfo. El encuentro acabó empate a uno tras marcar en el 13.



En el resto de partidos, comenzando por el primero oficial, la Supercopa europea ante el Atalanta, los goles del Real Madrid llegaron en el segundo acto. En la cita de Varsovia fueron Fede Valverde en el minuto 59 y Kylian Mbappé, en su estreno, en el 68, los que pusieron la firma a los tantos del triunfo.



Ha sido una dinámica extendida durante toda la temporada y a la que Ancelotti no ha encontrado una solución. Hasta el punto de que el técnico italiano, en la charla previa al duelo del pasado sábado ante el Espanyol, lo expuso ante su plantilla.

Logró una mejoría en la imagen pero no aumentó la pegada en una primera mitad en la que el Real Madrid realizó hasta doce remates y seis fueron a la portería del Espanyol sin lograr gol. Llegaron en la segunda parte en los minutos 58, 75, 78 y 90.



"Me llama la atención", reconoció Ancelotti. "Lo hemos hablado con los jugadores antes del partido ante el Espanyol y la primera parte fue mucho más intensa. También los equipos rivales en la segunda bajan el ritmo y la intensidad de la defensa y encontramos más espacios, pero es un dato bastante llamativo", añadió.



Su equipo acaba fuerte los partidos, con gran parte de sus goles en los 20 últimos minutos. Es síntoma de una preparación física adecuada.



El resto de tantos en LaLiga EA Sports se repartieron entre los tres endosados al Real Valladolid (minutos 50, 88 y 96), el marcado de penalti por Vinícius en el empate ante Las Palmas (minuto 69), los dos al Betis (minutos 67 y 76), el mismo número en San Sebastián a la Real Sociedad (59 y 75).



El estreno en la 'Champions' no modificó la dinámica de los empates sin goles al descanso en cada partido en el Santiago Bernabéu y la victoria ante el Stuttgart (3-1) llegó con dianas en los minutos 46, 83 y 95.