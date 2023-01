Cambio de planes: Andrés Guardado quiere seguir en Betis y retirarse ahí

Si Andrés Guardado ha hecho casi toda su carrera en España, no es descabellado pensar que podría terminarla en ese país. Nadie lo obliga a apegarse al plan de vida que tenía años atrás.

Aunque el ‘Principito’ deseaba retirarse de las canchas con el Atlas de sus amores, no sería mala historia ponerle fin a su carrera en Betis, uno de los equipos más populares y emblemáticos de España.

“Me encantaría mantenerme aquí y por qué no, retirarme aquí. Pero eso no lo decido yo, primero hay que demostrar dentro del campo que somos útiles todavía y productivos. Y si no, lo entenderé perfectamente y buscaremos otro camino, no pasa nada. Pero al día de hoy me siento con ganas y con fuerzas de seguir aquí”, comentó el mediocampista de 36 años para el canal del club andaluz.

De hecho, con tantos años militando en el Deportivo La Coruña, Valencia y Betis, el cinco veces mundialista con la Selección Mexicana ya se siente un español, aunque todavía no tenga todo el acento.

“Al final prácticamente toda mi carrera la he hecho aquí en la Liga española, más allá de que estuve tres años y media afuera, entre Alemania y Holanda, pero me siento totalmente un español más, más allá de que soy mexicano hecho y derecho”, aseguró el jugador que vive su sexta campaña en Betis.

Andrés, quien termina contrato este verano, es el tercer extranjero con más partidos en la historia del Betis gracias a sus 300 participaciones, marca que consiguió gracias a que ha jugado siete de los últimos ocho partidos de Liga con Betis, cuatro de ellos como titular y tres portando la banda de capitán.

Parece que Guardado y Atlas cada vez se distancian más, pero si algo ha quedado claro esta temporada es que el ‘Principito’ todavía tiene para seguir en el club que marcha en sexto de La Liga.