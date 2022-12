Andrés Guardado 'desnuda' a la directiva del Atlas: "dos veces me cerraron la puerta"

Andrés Guardado y la afición del Atlas compartían el sueño de que el ‘Principito’ se retirara con la rojinegra, pero a estas alturas ya parece muy complicado que eso pueda cumplirse.

Aunque no lo dice como tal, el veterano mediocampista está molesto con las personas que dirigen al equipo de sus amores, pues ya le han cerrado la puerta en dos ocasiones y a medida que el futbolista va envejeciendo, cada vez luce más impensado que pueda haber un cambio de planes en el club.

“A esta altura de mi carrera, mi sueño de retirarme en Atlas se me ha ido diluyendo porque una de las puertas que toqué fue Atlas y las dos últimas veces no entraba en el proyecto, me dijeron que no era momento para regresar. Cuando esas cosas se van acumulando y se van sumando pues obviamente te hacen replantearte un poco el cómo y dónde quieres acabar tu carrera”, comentó el jugador de 36 años.

“A partir de ahí, entendí que el jugador debe de acabar su carrera donde realmente quiera el equipo que termines tu carrera con ellos, que valoren lo que has hecho, que te sientas contento, valorado y estés a gusto”, agregó el jugador del Betis en palabras recogidas por el diario Récord.

¿Por qué Andrés Guardado elegiría a Pachuca si regresa a la Liga MX? El distanciamiento con Atlas y el gran gesto de los 'Tuzos' lo cambiaron todo

Guardado reveló que el presidente de Pachuca, Jesús Martínez, le habló personalmente en los días de incertidumbre en que Betis no podía registrarlo, algo que jamás olvidará.

¿Entonces Guardado ya nunca regresará al Atlas como era su deseo y el de la afición? El jugador envío un mensaje a la ‘Fiel’ donde aseguró que en dos ocasiones intentó volver a la institución tapatía, pues su deseo siempre volver a vestir su camiseta favorita, algo que ahora ya no está en sus manos.

“Lo que me gustaría decirle al aficionado del Atlas es que esto no está en mis manos, es la primera vez que lo digo abiertamente, no es para aventar mensajes a nadie, ni mucho menos, es que mi representante habló dos veces, tanto el año pasado cuando yo terminaba contrato, como ahora con esta situación de no inscripción y las dos veces recibimos una negativa, entonces no está en mí”, agregó.

Decepcionante lo del club y el ‘Principito’, pero tampoco es que los aficionados vayan a manifestarse en contra de la directiva que después de 70 años de sequía le dio dos títulos consecutivos.