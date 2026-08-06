Betis se lució y goleó a Arsenal

Oscar Sandoval

Betis venció 3-1 a Arsenal con una actuación sobresaliente ante el campeón de la Premier League. El conjunto español mostró solidez defensiva, dominó el mediocampo y fue ampliamente superior a los 'Gunners' durante la primera mitad.

Victoria de prestigio 💚🤍 pic.twitter.com/sbCyrAn8sv — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 5, 2026

El cuadro londinense comenzó el encuentro con más titulares que suplentes, aunque apostó por un mediocampo muy joven que terminó siendo superado por los béticos. El primer gol llegó al minuto ocho, cuando un error de Kepa Arrizabalaga fue aprovechado por Rodrigo Riquelme para abrir el marcador.

Arsenal no encontró reacción y Nelson Deossa amplió la ventaja al minuto 25 con un potente disparo de larga distancia que se incrustó en el ángulo.

Aunque se trataba de un amistoso, el equipo de Mikel Arteta mostró parte de su trabajo táctico y descontó al minuto 32 con un remate de cabeza de Piero Hincapié.

Pablo Fornals, quien ya había repartido dos asistencias, marcó el 3-1 al minuto 43. El mediocampista aprovechó un robo de balón de Deossa, quien esta vez le devolvió la cortesía con el pase para el gol.

Tras el descanso llegaron las modificaciones y Betis administró la ventaja con autoridad para maniatar al campeón inglés, que poco pudo hacer para cambiar el rumbo del encuentro.