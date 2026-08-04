Arsenal cada vez más cerca de fichar a Bruno Guimaraes

Oscar Sandoval

Arsenal quiere defender el título de la Premier League y dar el paso que le faltó en la Champions League para convertir la era de Mikel Arteta en una de las más exitosas del club. Con ese objetivo, los 'Gunners' han trabajado durante todo el verano en el fichaje de Bruno Guimaraes.

Newcastle rechazó las primeras ofertas que llegaron desde Londres y se mantuvo firme al considerar al brasileño una pieza clave de su nuevo proyecto. Sin embargo, el mediocampista presionó para salir y todo apunta a que los 'Magpies' terminarán aceptando su venta.

David Ornstein informó en su cuenta de X que Arsenal está "cerca de un acuerdo total para fichar" a Guimaraes. Además, señaló que todas las partes involucradas están poniendo de su parte para cerrar la operación.

El periodista inglés asegura que el mediocampista está "esperando permiso" de Newcastle para viajar a Londres, "someterse al reconocimiento médico y sellar el traspaso", con lo que se convertiría en el tercer refuerzo de los 'Gunners' para la temporada 2026/27.