Benjamin Pavard, otro 'crack' ofrecido al Barcelona

Héctor Cantú

El mercado de fichajes en Europa se sigue moviendo a un ritmo veertiginoso, sobre todo una vez que ya han comenzado las Ligas en prácticamente todo Europa.

Aún así, hay movimientos que se mantienen aumentando de grados centígrados, como es el caso de Benjamin Pavard, quien habría sido ofrecido al equipo de Hansi Flick.

La situación con el equipo de la Ciudad Condal es apremiante hacia el final de la ventana de mercado, sobre todo porque debe deshacerse de algunos activos que no entran en los planes de Hansi Flick.

En paralelo, el defensa francés le ha sido ofrecido al equipo de Joan Laporta luego de tener vía libre para dejar el equipo italiano a pesar de lo complicado del panorama para cerrar su fichaje.

Aunque aún hay jugadores que tienen que salir del club, el Barcelona sigue teniendo muchos problemas para cumplir con la regla 1 a 1 del Fair Play Financiero, lo cual complicaría la llegada del jugador francés.

Pavard quiere mantenerse en el futbol europeo ante la cercanía de la Copa del Mundo en 2026. Posterior a ello, entonces podría pensar en ir al futbol saudí, de donde ha recibido varias ofertas.