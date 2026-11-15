Barcelona tiene noticias buenas y malas ante de enfrentar a Villarreal

Oscar Sandoval

Barcelona regresó al trabajo y comenzó a preparar el enfrentamiento contra Villarreal, que marcará la reanudación de La Liga. La primera sesión en la ciudad deportiva dejó buenas y malas noticias para Hansi Flick, quien recupera efectivos, pero también enfrenta dudas importantes de cara a la defensa del liderato.

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El jugador del primer equipo Pau Cubarsí tiene una sobrecarga en el músculo psoas ilíaco. Su evolución marcará la disponibilidad para el partido contra el Villarreal. pic.twitter.com/iCcnA0cwnY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 16, 2026

El conjunto azulgrana recibirá a Villarreal con la misión de mantenerse en lo más alto de la clasificación. Sin embargo, la Fecha FIFA volverá a condicionar los planes de Flick, quien tendrá que ajustar sus piezas después de los compromisos internacionales. Las molestias físicas de algunos futbolistas encendieron las alarmas, aunque el entrenador también recibió noticias alentadoras.

Frenkie de Jong abandonó la concentración de Países Bajos por problemas físicos, pero Barcelona confirmó que “estará disponible” para el partido del fin de semana. La preocupación ahora se centra en Pau Cubarsí, quien presenta “una sobrecarga en el músculo psoas ilíaco”, según informó el club. El defensor está en duda para enfrentar a Villarreal y su evolución durante la semana será determinante.

Dani Olmo también dio un paso importante hacia su regreso después de incorporarse al entrenamiento grupal tras cuatro semanas de recuperación por una lesión en el aductor de la pierna izquierda. El mediocampista comenzó su puesta a punto y buscará recibir el alta médica para estar disponible ante Villarreal, según apunta el diario Sport. Barcelona recupera alternativas en ataque, pero Flick tendrá que esperar para saber si podrá contar con todas sus piezas en defensa.