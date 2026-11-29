Oscar Sandoval

Barcelona dio un golpe de autoridad en La Liga tras golear a Deportivo de La Coruña y aprovechar el tropiezo de Real Madrid para ampliar a seis puntos su ventaja sobre el equipo blanco y cinco sobre Atlético de Madrid. El conjunto azulgrana comienza a marcar distancia en la carrera por el título.

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Un gol de vestidor a los dos minutos puso el partido del lado de Barcelona, que no tardó en imponer condiciones, aunque volvió a exhibir una de sus principales debilidades: la falta de solidez defensiva.

Pierre-Emerick Aubameyang aprovechó esa fragilidad y le ganó en el cuerpo a cuerpo a Pau Cubarsí para igualar el marcador a los nueve minutos. El ‘Depor’ encontró la fórmula para incomodar al campeón, pero su reacción duró poco.

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El conjunto azulgrana recuperó la ventaja al minuto 20 por medio de Dani Olmo, quien remató de cabeza un centro de Anthony Gordon. Barcelona retomó el control del encuentro y dejó abierta la puerta para ampliar la diferencia.

Los hombres de Hansi Flick manejaron el partido a su conveniencia y terminaron por arrollar al conjunto gallego en la segunda mitad con un hat-trick perfecto de Raphinha, quien atraviesa un momento goleador espectacular y sigue marcando diferencias en el ataque azulgrana.

El brasileño se afianzó como líder de goleo de La Liga con 18 anotaciones en 13 partidos y alimenta la ilusión del tricampeonato de Barcelona que tiene argumentos de sobra para soñar con un nuevo título.