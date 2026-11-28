Redacción FOX Deportes

Atlético de Madrid derrotó 3-2 a Elche y consiguió su sexta victoria consecutiva como visitante en La Liga para establecer la mejor racha de triunfos fuera de casa de su historia en primera división. Real Sociedad, Alavés, Espanyol, Levante, Getafe y Elche están entre sus víctimas y el siguiente objetivo es Barcelona.

VICTORIA DEL ATLÉTICO DE MADRID ?⚪️ pic.twitter.com/5A37PEmzLe — Atlético de Madrid (@Atleti) November 28, 2026

Los ‘Colchoneros’ golpearon en cuestión de minutos y al siete ya ganaban 2-0 después de dos errores de Federico Redondo que Alejandro Grimaldo y Kang-in Lee aprovecharon para abrir el marcador y darles una cómoda ventaja.

Elche recortó distancias al minuto 26, pero Julián Álvarez marcó el 3-1 sobre el final de la primera mitad para devolverle la tranquilidad al conjunto rojiblanco, que terminó consiguiendo su novena victoria en los últimos 10 partidos de liga.

Atlético encadena seis triunfos como visitante, con 14 goles a favor, tres en contra y cuatro partidos con la portería de Jan Oblak imbatida. Números que dimensionan el récord establecido por los hombres de Diego Simeone, quienes pondrán a prueba su histórica racha ante Barcelona.