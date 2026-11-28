Redacción FOX Deportes

Lamine Yamal y Rodri Hernández son las principales novedades en la convocatoria de Barcelona para el viaje a La Coruña, donde el campeón enfrentará a Deportivo en la Jornada 14 de La Liga.

La convocatoria para el partido contra el Dépor. pic.twitter.com/VgE2c8dztO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 28, 2026

Ninguno de los dos futbolistas viajó a Bakú (Azerbaiyán) para enfrentar a Sabah en la Champions League. Lamine Yamal se quedó en Barcelona por precaución debido a unas molestias leves en el tobillo derecho, mientras que Rodri trabajaba en la recuperación de su lesión junto a Andreas Christensen, quien también integra la convocatoria.

Rodri y Christensen recibieron el alta médica, a diferencia de Alejandro Balde, quien sufrió un esguince en el tobillo derecho durante el último compromiso de Champions League, y Marc Bernal, quien no se ha entrenado durante los últimos dos días por un problema muscular del que el club no ha dado detalles.

Hansi Flick tampoco podrá contar ante Deportivo con Xavi Espart, quien se recupera de una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho que sufrió en el último clásico ante Real Madrid, ni con Fermín López, sancionado con dos partidos tras su expulsión frente a Villarreal.