Barcelona presentó una camiseta con homenaje a una victoria en El Clásico

Oscar Sandoval

Barcelona ha vivido grandes noches en el Santiago Bernabéu frente a Real Madrid, una de ellas en 2005 cuando Ronaldinho brilló con dos goles, la actuación del brasileño fue reconocida con aplausos por parte de la afición ‘Merengue’ y para celebrar dos décadas de aquel acontecimiento presentó una nueva camiseta.

Un día como hoy, el fútbol nos regalaba momentos que no se podían explicar con palabras.@nikefootball pic.twitter.com/3WiaIub3Y6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 19, 2025

La temporada 2005/06 es inolvidable en la historia del conjunto azulgrana que terminó conquistando el título de La Liga y levantando la Champions League después de 14 años con un equipo liderado por Ronaldinho quien el 19 de noviembre de 2005 se lució en El Clásico.

Barcelona venció 3-0 a los ‘Merengues’ en el Bernabéu y los minutos de los goles (14, 58 y 77) aparecen en el interior del cuello del jersey que combinará con un short con detalles de la bandera de Cataluña y una franja azul.

El arte no solo se crea, se lleva. pic.twitter.com/oNqUbLoGlS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 19, 2025

Ronaldinho cerró la cuenta con un doblete en dos jugadas individuales por la banda derecha dejando futbolistas del equipo blanco por el camino y tras su segunda definición, el público del Bernabéu no tuvo más que rendirle una ovación de pie.

El diario Mundo Deportivo asegura que el cuarto uniforme ‘Blaugrana’ de esta campaña podría estrenarse en la Supercopa de España que se llevará a cabo en entre el 7 y 11 de enero en Arabia Saudita.