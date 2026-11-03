Barcelona pierde a Rodri para la batalla por el liderato de La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona recibió un duro golpe antes de disputar el liderato de La Liga contra Atlético de Madrid. Rodri Hernández sufrió una lesión muscular en la pierna derecha durante el enfrentamiento de Champions League ante Aston Villa, las pruebas médicas confirmaron que estará fuera de actividad en los próximos partidos y Hansi Flick pierde a una pieza importante en uno de los momentos más exigentes de la temporada.

COMUNICADO MÉDICO



El jugador del primer equipo Rodrigo Hernández se ha sometido a unas pruebas médicas a raíz de las molestias musculares que notó en el partido de ayer contra el Aston Villa.



Las pruebas confirman que sufre una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna… pic.twitter.com/xSGi9McmVj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 4, 2026

El conjunto azulgrana tendrá que enfrentar a Atlético de Madrid sin Rodri, quien acumulaba 14 partidos consecutivos entrando en los planes de Flick. El técnico alemán le dio descanso ante Paris Saint-Germain para administrar sus esfuerzos, pero las precauciones no fueron suficientes y el mediocampista terminó lesionado contra Aston Villa.

Barcelona informó a través de sus canales oficiales que el futbolista “sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha” y confirmó que “será baja para el partido del próximo domingo contra Atlético de Madrid”. Una ausencia sensible para el conjunto azulgrana, que visitará el Metropolitano con el liderato de La Liga en juego.

El diario Sport apunta que Rodri “estará cuatro semanas de baja”, un plazo que lo dejaría fuera de los enfrentamientos contra Atlético de Madrid, Villarreal y Deportivo de La Coruña en La Liga, además del compromiso ante Sabah en Champions League.