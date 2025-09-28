Barcelona ganó y le arrebató el liderato de La Liga a Real Madrid

Oscar Sandoval

Barcelona derrotó 2-1 a la Real Sociedad y se convirtió en líder en solitario de La Liga luego de pasarle por la izquierda a Real Madrid, un gol de los visitantes metió presión al conjunto azulgrana que resolvió el problema con goles de Jules Koundé y Robert Lewandowski.

Semana de nueve puntos para el campeón que le sacó jugo a la caída del equipo blanco en el derbi para recuperar la posición de honor tras cinco jornadas y su buen futbol porque la primera mitad estuvo llena de imprecisiones que los ‘Txuri Urdin’ castigaron con el único disparo al arco en 31 minutos.

Álvaro Odriozola puso por delante a los visitantes y eso despertó al conjunto azulgrana que encontró la igualdad en un tiro de esquina que Koundé cabeceó en el área al 43 para dejar todo abierto y definir el duelo en el complemento.

Primer balón que ha tocado ha sido una asistencia. pic.twitter.com/LH3M7iqKR8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 28, 2025

A Barcelona le costó encontrar su ritmo de juego y la presencia de Lamine Yamal en el campo le dio otra cara, el atacante entró al minuto 58 y al 78 mandó un centro al área que Lewandowski mandó a las redes luego de pasar desapercibido hasta ese momento.

Los tres puntos le dieron el liderato de La Liga a Barcelona después de seis jornadas y El Clásico contra Real Madrid que puede marcar tendencia en la temporada se va acercando.