Barcelona, en la atesala de un título inédito a costa del Real Madrid

Héctor Cantú

El Barcelona está en la antesala de un nuevo título de liga, mismo que llegará a sus manos si el próximo domingo logran derrotar o empatar en la segunda edición de El Clásico en esta temporada, a su acérrimo rival, el Real Madrid.

Los de Hansi Flick se frotan las manos ante la posibilidad de lograr algo que hasta el momento no aparece en los capítulos de la historia de esta rivalidad: que el ganador de El Clásico se proclame campeón de La Liga.

Meses atrás, el Barcelona se coronó en la Supercopa de España a costillas del Real Madrid algo que también hizo en tres ocasiones en el pasado (2011, 2023 y 2025), cerrando un capítulo de dominio sobre los merengues en los años anteriores.

También los culés han ganado al Real Madrid títulos de la Copa del Rey (1968, 1983, 1990 y la más reciente, 2025), para continuar siendo el máximo ganador del torneo de su majestad en la historia del futbol español con 32 títulos.

Por ello, la importancia de esta victoria que encumbraría al Barcelona en la historia de El Clásico, inscribiendo un pasaje hasta ahora inédito y que, definitivamente, se convertirá en uno de los referentes históricos de esta rivalidad.

11 partidos que pueden definir la temporada de Barcelona; El Clásico incluido

Hasta el momento, el equipo de la Ciudad Condal lidera la competición del futbol español con 11 puntos más que el Real Madrid, cifra que llegaría a 14 en caso de imponerse al equipo merengue con tres jornadas por disputarse (9 puntos en juego).

Además del título de La Liga, el Barcelona busca llegar a 100 puntos en la temporada, una cifra que alcanzó por última vez hace 13 años.