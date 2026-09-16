Redacción FOX Deportes
Barcelona con todo ante Racing en La Liga
Hans Flick tiene disponible a todos, menos a Frenkie de Jong y Roony Bardghji
Barcelona afrontará el partido ante el Racing de Santander con una convocatoria formada por los 23 jugadores disponibles y las únicas ausencias de Frenkie de Jong y Roony Bardghji, este último lesionado de larga duración.
Los azulgrana esperan continuar con su buena racha de victorias, con seis consecutivas en este inicio de curso -cinco en LaLiga y una en la Liga de Campeones-, y sumar una más que le permita continuar como líder en solitario y aspire a igualar su mejor arranque liguero.
El Barça suma 15 puntos, los mismos que Real Madrid y tres más que Betis, si bien tanto a los azulgrana como a los verdiblancos les resta disputar el encuentro de la sexta jornada de La Liga.
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