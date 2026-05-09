Aurelien Tchouaméni sí estará en El Clásico; Kylian Mbappé es duda

Redacción FOX Deportes

Aurelien Tchouaméni completó este sábado su segundo entrenamiento con el grupo tras las discusiones con Fede Valverde, que acabaron con el uruguayo en el hospital debido a un traumatismo craneoencefálico provocado por una caída en el vestuario de Real Madrid durante el pique entre ambos jugadores.

El mediocampista francés estará en la convocatoria para el clásico del domingo ante Barcelona, según confirmó su técnico, Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa.

No lo estará Fede Valverde, de reposo debido al traumatismo craneoencefálico, en una situación de alta tensión tras la que el club abrió expediente a ambos jugadores y les sancionó con 500.000 euros de multa.

Además de Valverde causan baja: Rodrygo Goes, sufre una lesión grave de rodilla; Éder Militao, rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda; Ferland Mendy, lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha; Arda Güler, lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha; Dani Carvajal; fisura de la falange distal del quinto dedo de su pie derecho; y Dani Ceballos, apartado por Arbeloa.

Por su parte, el francés Kylian Mbappé es duda para entrar en la convocatoria del encuentro, que Arbeloa dará a conocer el mismo domingo.

El francés completó este sábado solo una parte del trabajo de grupo sobre el césped y, según pudo saber EFE, su presencia en el partido, ante un rival al que le ha marcado 12 goles en diez partidos, no está confirmada.