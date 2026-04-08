Atlético de Madrid y el 'pacto eterno' con Julián Álvarez

Héctor Cantú

Era imposible que el tema previo al choque entre Atlético de Madrid y el Barcelona, no fuera la posible salida del hoy colchonero, Julián Álvarez, con rumbo al equipo culé ara la próxima temporada.

Desde hace unas semanas se habla de que el Barcelona hará todo lo posible por llevarse l campeón del mundo argentino a sus filas para el ciclo 2026-2027, sin embargo, por ahora, en el Atlético de Madrid la línea es la misma: no saldrá porque tiene contrato firmado.

Cuestionado antes de la comida de directivas, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, fue tajante al asegurar que no hay planes para que Álvarez se vaya ‘con el enemigo’.

“Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años de contrato con ese equipo, pues tú dime a mí qué puede pasar. En ese caso tú piensa que yo soy Dios, y hasta que no le diga que se marche, no se va a marchar”, sentenció.

Álvarez tiene un valor de 90 millones de euros en el mercado mundial, una cifra que el Barcelona no estaría dispuesto a pagar en su totalitada. Sin embargo, si Julián quiere recalar en el equipo culé, podría forzar su salida a un precio menor.

En esta temporada, Julián Álvarez superará con el Atlético de Madrid la cantidad de partidos jugados con el Manchester City, equipo con el que marcó 36 goles en 103 partidos.