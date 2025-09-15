Julián Alvarez es la principal duda para el debut de Atlético en Champions League

Redacción FOX Deportes

Diego Simeone dispondrá de Robin Le Normand y Nico González para el partido de este miércoles entre Atlético y Liverpool en Anfield, en la Champions League, aunque mantiene las dudas de Julián Alvarez y David Háncko, pendientes de la evolución de sus molestias físicas.

Las próximas horas determinarán tanto para el delantero argentino, cambiado al descanso del duelo contra Villarreal del pasado sábado por molestias, como del defensa eslovaco, con un esguince de tobillo en el minuto 82 de ese choque tras una entrada en el medio campo y ninguno de los dos se ejercitó con el grupo en el entrenamiento de esta tarde.

Sí están listos tanto Robin Le Normand y Nico González, que se entrenaron con normalidad junto al resto del grupo en la sesión vespertina que contó con las bajas también para el partido de este miércoles, de Álex Baena, Thiago Almada y José María Giménez.

La convocatoria del Atlético de Madrid para el encuentro del miércoles será pública en la mañana del martes, antes de emprender viaje a Liverpool.