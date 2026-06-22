Atlético de Madrid podría denunciar a Barcelona ante la FIFA

Redacción FOX Deportes

Atlético de Madrid se plantea y tiene previsto estudiar si denuncia a Barcelona ante la FIFA por su intento de fichaje de Julián Alvarez sin permiso del club, con el que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030, según explicaron a EFE fuentes de la entidad rojiblanca, tras las declaraciones del delantero sobre su deseo de ser traspasado.

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En el Atlético entienden que todo esto forma parte de una estrategia, que, según ellos, ya ha seguido Barcelona con otros jugadores, como Antoine Griezmann, cuando pagó su cláusula de rescisión al club rojiblanco después de haber negociado su fichaje a espaldas de la entidad propietaria de sus derechos, o con Nico Williams, del Athletic Club, para forzar una posición, aunque tenga contrato por cuatro años más en el Metropolitano.

Al Atlético no le sorprende, por tanto, esta forma de actuar también con Julián Alvarez, por el que no tiene ninguna intención de negociar, como ya ha insistido recientemente, y como ha trasladado tanto al Barcelona como al Real Madrid, al remitirse a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros si están interesados en la contratación del delantero.

El pasado 29 de mayo, el Atlético, que no tiene intención de vender a Julián Alvarez, denunció públicamente a través de sus canales oficiales una “campaña de acoso y derribo” en “los últimos meses” sobre el atacante argentino por parte del Barcelona.