Redacción FOX Deportes

Atlético de Madrid recibió una mala noticia durante la Fecha FIFA. Ademola Lookman sufrió un esguince de rodilla de “alto grado” con la Selección de Nigeria y podría perderse los próximos seis partidos del conjunto rojiblanco. El atacante se lesionó el pasado 13 de noviembre frente a Tanzania y las pruebas médicas realizadas a su regreso a Madrid confirmaron que el problema físico es más grave de lo previsto inicialmente.

Lookman sufre un esguince de rodilla de alto grado.



Los servicios médicos del club exploraron al delantero nigeriano a su regreso a Madrid y confirmaron el alcance exacto de su lesión.



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“Aunque en un primer momento los responsables médicos de la selección nigeriana comunicaron que el atacante había sufrido un esguince leve, los servicios médicos del club han explorado al futbolista nigeriano a su regreso a Madrid, además de realizar pruebas complementarias, y han confirmado el alcance exacto de su lesión”, informó el club a través de su parte médico.

El club no estableció un tiempo estimado de recuperación, aunque un esguince de estas características podría mantener a Lookman fuera de actividad durante varias semanas. Si su ausencia se prolonga al menos un mes, el delantero podría perderse los enfrentamientos contra Getafe, Viking, Elche, Barcelona, Betis y PSV Eindhoven. Un calendario exigente para el conjunto de Diego Simeone, que tendrá que encontrar soluciones en ataque durante la recuperación del nigeriano.

“Lookman realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, explicó el club madrileño. Atlético de Madrid tendrá que afrontar un tramo importante de la temporada sin una de sus alternativas ofensivas. Simeone pierde una pieza de su ataque y la Fecha FIFA vuelve a pasar factura al conjunto rojiblanco.