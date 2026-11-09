Atlético de Madrid no se olvida de Martín Zubimendi

Oscar Sandoval

Martín Zubimendi pasó de ser una pieza importante a perder protagonismo en Arsenal después del fichaje de Bruno Guimarães. El mediocampista español quedó relegado en los planes de Mikel Arteta y sus números reflejan la falta de oportunidades durante el primer tramo de la temporada, una situación que podría abrirle las puertas a un cambio de equipo.

En juego el segundo tiempo.

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Ni siquiera la condición de campeón del mundo le ha servido a Zubimendi para recuperar la titularidad con Arsenal. El español apenas ha disputado 308 minutos en 12 partidos y su falta de actividad comienza a generar incertidumbre sobre su futuro. Con el mercado invernal en el horizonte, Atlético de Madrid aparece como una de las posibles alternativas para el mediocampista.

Según el diario AS, el conjunto rojiblanco “sería uno de los principales interesados en su fichaje” y el futbolista de 24 años “es un viejo anhelo” de la directiva y de Diego Simeone. Los ‘Colchoneros’ podrían encontrar una oportunidad para incorporar a un jugador que llevan tiempo siguiendo.

Arsenal buscaría recuperar parte de los cerca de 60 millones de euros que invirtió en Zubimendi, pero Atlético podría tener un as bajo la manga: Julián Alvarez que estuvo en la mira de los ‘Gunners’ durante el verano y su nombre podría convertirse en un elemento importante si ambos clubes deciden sentarse a negociar.