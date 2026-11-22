Redacción FOX Deportes

Atlético de Madrid recuperó el camino de la victoria con una goleada 3-0 sobre Getafe, un escenario habitualmente complicado que terminó rendido ante la superioridad rojiblanca. El conjunto de Diego Simeone impuso condiciones desde el inicio, encontró en Álex Baena a su gran figura y dejó encaminado el triunfo en la primera mitad para sumar tres puntos fundamentales en la pelea por el título con Barcelona y Real Madrid.

¡Sólido triunfo en Getafe! ? pic.twitter.com/UoueSlOvZd — Atlético de Madrid (@Atleti) November 22, 2026

Baena, campeón del mundo, brilló en un encuentro que prometía ser complicado ante el Getafe de José Bordalás. El conjunto azulón llegaba invicto como local, aunque atravesaba una situación delicada por sus malos resultados como visitante, donde había perdido todos sus partidos, sin marcar un solo gol y con 14 tantos recibidos. Sin embargo, Atlético de Madrid terminó por imponer su calidad y convirtió una visita exigente en una demostración de autoridad.

El dominio rojiblanco fue absoluto desde los primeros minutos y las ocasiones comenzaron a llegar una tras otra. Baena abrió el marcador al minuto 10 con un potente disparo de derecha desde fuera del área que dejó sin opciones a David Soria. El gol reflejó la superioridad de un Atlético que controlaba el encuentro y no permitía reaccionar al conjunto local.

Soria evitó que la diferencia fuera todavía mayor antes del descanso. El portero ganó un mano a mano frente a Julián Álvarez, habilitado por un gran pase de Baena, y también desvió un disparo del argentino desde fuera del área. Además, respondió a un doble remate a quemarropa de Dávid Hancko y Robin Le Normand, detuvo un intento de Pablo Barrios y vio cómo Baena desperdiciaba otra oportunidad clara al elevar demasiado el balón en un mano a mano.

Atlético de Madrid llegó al descanso con el partido bajo control y Getafe necesitaba una reacción que parecía complicada por lo mostrado durante la primera mitad. Bordalás recurrió a Martín Satriano, quien había comenzado en el banquillo después del desgaste de su viaje con Uruguay, con la intención de encontrar soluciones ofensivas. Sin embargo, el conjunto rojiblanco mantuvo el orden y no permitió que los locales cambiaran la dinámica del encuentro.

En la segunda mitad, Atlético bajó la intensidad, pero nunca perdió el control. Los hombres de Simeone defendieron con solidez y mantuvieron a raya a un Getafe incapaz de generar peligro sobre la portería de Jan Oblak. Baena abandonó el campo a 20 minutos del final y Alexander Sørloth desperdició dos ocasiones claras antes de provocar un penal que Alejandro Grimaldo convirtió para completar la goleada.