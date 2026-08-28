Atlético de Madrid, contundente y demoledor: "No vamos a negociar con el Barcelona"

Héctor Cantú

Si en el Barcelona existía la mínima esperanza de que el Atlético de Madrid aceptara la oferta hecha por Julián Álvarez, ésta quedó enterrada.

El equipo de la capital española se ha plantado de manera tajante y ha respondido al último mensaje enviado por Joan Laporta, presidente del FC Barcelona.

Para el Atlético no hay forma de negociar con el Barcelona el traspaso de Julián Álvarez. La razón, es clara: no piensan ceder a su delantero estrella a un rival directo.

“Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona”, aseguró en un comunicado el club.

En la misiva publicada, el cuadro ‘Colchonero’ asegura estar dispuesto a entrar al mercado de fichajes, siempre que haya respeto, y ética profesional, “requisitos que no ha cumplido el equipo FC Barcelona”, agrega.

El mensaje, en su párrafo final, hace un llamado al propio Julián Álvarez para que entienda la postura del club y que se centrará en trabajar para queel equipo cumpla con los objetivos planteados.

La postura unánime del Consejo de Administración, llega horas después de que Joan Laporta hiciera un llamado público para que el Atlético de Madrid aceptara la última oferta que habían hecho por el goleador argentino.