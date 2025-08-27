Atlético de Madrid comienza La Liga bajo presión

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid llegará al duelo de la jornada 3 de La Liga frente a Alavés con la obligación de conseguir su primera victoria de la temporada para salir de la media tabla y empezar a escalar posiciones para evitar que Villarreal, Barcelona, Real Madrid, Getafe y Athletic se escapen.

Los resultados de las dos primeras jornadas no fueron buenos para los rojiblancos, cayeron en su debut ante Espanyol y no pasaron del empate con Elche, dos clubes que comenzaron el curso con el objetivo de la permanencia y que hicieron ver mal al equipo de Diego Simeone.

Los ‘Colchoneros’ han dejado cinco puntos en el camino en el inicio de temporada y lo que más preocupa es la imagen que han dado en esos 180 minutos, estan muy lejos de lo esperado porque los fichajes del verano despertaron la ilusión en el Metropolitano, pero de momento nada.

Alavés es otro de los clubes que aspira a la salvación y será el próximo rival del Atlético que tiene que conseguir los tres puntos para evitar una racha negativa que encienda las alarmas antes del próximo parón internacional.