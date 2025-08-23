Atlético de Madrid sigue sin ganar en La Liga

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid igualó 1-1 con Elche en un partido en el que perdió la ventaja y después no encontró la fórmula para marcar la diferencia ante un rival encerrado que defendió el resultado para mantenerse invicto, aunque sin ganar, en el inicio de temporada.

Atlético no pasó del empate y sigue sin conocer la victoria en este curso, estos son los puntos que al final le terminan pasando factura en la pelea por el título porque son unidades que en el papel tenía en el bolsillo y sí, ante Elche tuvo el triunfo en la mano.

Los locales encontraron rápido el gol con el que se pusieron por delante en el marcador, un pase al espacio de Dávid Hancko para Alexander Sorloth llegó a su objetivo y el noruego cruzó a Matías Dituro dentro del área a los siete minutos.

𝐄𝐋 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏𝐎 𝐃𝐄 𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀 𝐕𝐈𝐃𝐀.#AtletiElcheCF pic.twitter.com/AO06LThTa3 — Elche Club de Fútbol (@elchecf) August 23, 2025

Elche siguió teniendo el partido a su alcance y en una jugada rápida de tres toques empató por medio de Rafa Mir al 15, un resultado que hubieran firmado los visitantes desde antes de salir al terreno de juego.

Los ‘Colchoneros’ necesitan seguir trabajando para ganar su primer compromiso, la dupla entre Julián Alvarez y Thiago Almada comienza a funcionar y Sorloth demostró su valor como ‘9’, pero por tramos largos del partido no hay ideas y todo se remite a destellos.

Cuando no aparecen las individualidades, le cuesta trabajo a los rojiblancos que lo intentaron hasta el final empezando a poner el corazón por delante, pero nada, terminaron repartiendo unidades y sumando un punto que es poco para el Atlético después de dos jornadas.