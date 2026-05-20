Arda Güler avanza en su recuperación con Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Arda Güler realizó una parte del entrenamiento de Real Madrid junto a sus compañeros y dio un paso más en su recuperación tras la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que lo ha mantenido fuera de actividad desde hace cuatro semanas.

Güler trabaja con el cuerpo médico del conjunto ‘Merengue’ mientras termina la temporada, su intención es recuperarse a tiempo y estar listo para jugar la Copa del Mundo con Turquía por lo que está descartada su presencia en el último partido de la temporada ante Athletic.

El mediocampista trabajó junto a Dean Huijsen y se mantendrá por la misma línea hasta que el equipo blanco lo libere para acudir al llamado de su selección en donde se espera que tenga protagonismo durante el Mundial 2026.

Güler comenzará la pretemporada del Madrid dependiendo la etapa en la que Turquía sea eliminada de la justa mundialista, pero la intención es que esté a tope desde el inicio para que el nuevo entrenador pueda disponer de él.