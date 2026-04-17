Publicación: domingo 19 de abril de 2026

Héctor Cantú

Antoine Griezmann y un mensaje directo al corazón de los 'atléticos'

La estrella francesa envió un mensaje de sanación tras perder la Copa del Rey

Han sido horas duras para los seguidores del Atlético de Madrid que en menos de cinco días, pasaron del éxtasis tras haber eliminado al Barcelona en Champions League, a la desilusión tras perder la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Horas después del tropiezo copero, Antoine Griezmann, quien vive sus últimos meses como jugador colchonero, envió un sentido mensaje para los aficionados del equipo madrileño en el que hizo una promesa directa al corazón de ‘los suyos’.

Así queda el top 10 de máximos ganadores de la Copa del Rey

Barcelona FC: 32 títulos, 11 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2025
Athletic Club: 24 títulos, 16 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2024
Real Madrid: 20 títulos, 21 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2023
Atlético de Madrid: 10 títulos, 10 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2013
Valencia: 8 títulos, 10 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2019
Real Zaragoza: 6 títulos,5 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2004
Sevilla FC: 5 títulos, 4 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2010
RCD Espanyol: 4 títulos, 5 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2006
Real Betis Balompié: 3 títulos, 2 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2022
Athletic Club: 24 títulos, 16 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2024

“Ayer fue un día muy difícil para todos los atléticos, pero después de tantos años en este club he aprendido una cosa y no es otra que nos levantaremos, estoy convencido. Porque lo hemos hecho más veces y porque esa es la esencia de la vida. Caer y levantarse”, aseguró para los canales del club rojiblanco.

Pero las frases de sanación no quedaron allí. El delantero francés se animó, incluso, a hacer una promesa para mantener viva la ilusión de sellar la temporada con el trofeo más importante de clubes en Europa.

“Por delante tenemos aún un ilusionante reto en Europa y todos juntos pelearemos por alcanzar este sueño. Gracias por vuestro apoyo, a los miles y miles que nos animaron desde Sevilla, desde Madrid y desde cualquier rincón del mundo. En las buenas y en las malas. Siempre Atleti”, agregó Antoine Griezmann.

El Atlético de Madrid se medirá al Arsenal en las semifinales de la Champions League, instancia a la que regresan 9 años después. El duelo de ira se jugará el 29 de abril, mientras que la vuelta se disputará el 5 de mayo.

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