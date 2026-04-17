Antoine Griezmann y un mensaje directo al corazón de los 'atléticos'

Héctor Cantú

Han sido horas duras para los seguidores del Atlético de Madrid que en menos de cinco días, pasaron del éxtasis tras haber eliminado al Barcelona en Champions League, a la desilusión tras perder la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Horas después del tropiezo copero, Antoine Griezmann, quien vive sus últimos meses como jugador colchonero, envió un sentido mensaje para los aficionados del equipo madrileño en el que hizo una promesa directa al corazón de ‘los suyos’.

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“Ayer fue un día muy difícil para todos los atléticos, pero después de tantos años en este club he aprendido una cosa y no es otra que nos levantaremos, estoy convencido. Porque lo hemos hecho más veces y porque esa es la esencia de la vida. Caer y levantarse”, aseguró para los canales del club rojiblanco.

Pero las frases de sanación no quedaron allí. El delantero francés se animó, incluso, a hacer una promesa para mantener viva la ilusión de sellar la temporada con el trofeo más importante de clubes en Europa.

“Por delante tenemos aún un ilusionante reto en Europa y todos juntos pelearemos por alcanzar este sueño. Gracias por vuestro apoyo, a los miles y miles que nos animaron desde Sevilla, desde Madrid y desde cualquier rincón del mundo. En las buenas y en las malas. Siempre Atleti”, agregó Antoine Griezmann.

We fought until the end and although we didn’t get the result we wanted, we never stopped feeling all of your support from Sevilla, Madrid, and every corner of the world. It’s an honor to share this journey with all of you. Always together ❤️🤍 pic.twitter.com/sof7FfewMS — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 19, 2026

El Atlético de Madrid se medirá al Arsenal en las semifinales de la Champions League, instancia a la que regresan 9 años después. El duelo de ira se jugará el 29 de abril, mientras que la vuelta se disputará el 5 de mayo.