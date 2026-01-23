Antoine Griezmann vuelve a la lista de lesionados

Redacción FOX Deportes

Malas noticias para Diego Simeone de cara al duelo ante Mallorca: Antoine Griezmann ha causado baja.

El francés tuvo molestias en el entrenamiento de este viernes 23 de enero y se sometió a una resonancia para saber la gravedad de la lesión.

El examen reveló que Griezmann sufre una lesión muscular de grado bajo en el muslo izquierdo, por lo que no participará en el encuentro de este domingo.

Se desconoce si el delantero podrá aparecer el próximo miércoles en la Jornada 8 de la Champions League, en la que una victoria ante el Bodø/Glimt les podría dar a los ‘Colchoneros’ un pase directo a los octavos de final.