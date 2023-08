Antoine Griezmann, ilusionado con el Atlético de Madrid

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann se mostró optimista sobre las opciones del Atlético de Madrid al inicio de la temporada de LaLiga y declaró este miércoles que tiene "mucha hambre" de ganar y hacer historia con el equipo colchonero.



Durante un encuentro virtual Griezmann explicó que las nuevas incorporaciones se han integrado "muy bien" en el equipo y que apunta "lo más arriba posible".

"Tengo muchas ganas, mucha hambre. Ganas de mejorar, de meter goles, de hacer asistencias, de ganar LaLiga, de estar ahí peleando por la Champions, la Copa del Rey", dijo el jugador a la pregunta de cómo se plantea la temporada recién iniciada.



"Personalmente, mejorar lo del año pasado y hacer esos 16 o 17 goles que me harían el máximo goleador de la historia del club, que es algo que me entusiasma e ilusiona", continuó.



Griezmann añadió que para él, LaLiga no tiene igual.



"Es la mejor liga. Me encanta LaLiga. Es la mejor del mundo", afirmó.



Griezmann también expresó su deseos de recuperación para los jugadores del Real Madrid Thibaut Courtois y Eder Militao, que se lesionaron gravemente durante la pretemporada.



A preguntas de la Agencia EFE, Griezmann dijo que ambos son jugadores claves para el Real Madrid a la vez que recordó que el Atlético de Madrid tampoco podrá contar inicialmente con su capitán, Koke, lesionado el lunes durante el primer partido de la temporada ante el Granada.



"Al final son dos jugadores muy importantes para su equipo, como es para la baja de Koke, nuestro capitán, un jugador muy importante para nosotros. Al final es fútbol y hay gente detrás en nuestro caso que tienen el nivel para dar la talla. Hay que confiar en lo que tienes en el vestuario", dijo Griezmann.

"Es una pena, es una lesión muy importante, muy difícil y ojalá se recuperen muy bien", añadió.



El Atlético de Madrid de Griezmann viaja este domingo a Sevilla para enfrentarse al Real Betis.