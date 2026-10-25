Andriy Lunin, el otro héroe merengue que salvó El Clásico

Héctor Cantú

El arquero ucraniano Andriy Lunin se convirtió en el gran héroe del Real Madrid en la primera edición de El Clásico en la temporada 2026/27.

Justo cuando el Barcelona estaba más cómodo en la cancha y a unos cuantos minutos de distancia de haber logrado el empate, apareció una salvada majestuosa de Lunin que salvó el partido.

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Un cabezazo de Gerard Martín exigió a Lunin emplearse a fondo. Con reflejos felinos y una mano salvadora, el meta ahogó el grito de gol del equipo culé que terminó cayendo por 2-1 en casa.

La reacción de Lunin toma mayor relevancia luego de que horas antes del silbatazo inicial del partido se anunciara la ausencia de Thibaut Courtois por problemas médicos, lo que llevó al ucraniano a ser el reemplazo del portero titular del Real Madrid.

¡Qué victoria, @realmadrid! ? INSIDELALIGA | ELCLÁSICO https://t.co/OAbNjH6GUt — LALIGA (@LaLiga) October 25, 2026

Luego de la victoria, el Real Madrid ha escalado hasta la tercera posición en la clasificación general de La Liga y ha quedado a solo tres puntos del Barcelona, que a pesar de la derrota, sigue siendo el líder de la competición.