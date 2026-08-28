Álvaro Morata jugará con el Leganés

Redacción FOX Deportes

Álvaro Morata dejará el Como durante la temporada 2026/27 para sumarse al Leganés, de la Segunda División de España, en calidad de cedido y con opción de compra al término de la campaña.

El delantero llegó al conjunto italiano en agosto de 2025, cedido por el Milan. Después de disputar 30 partidos y marcar un gol, los ‘Lariani’ lo adquirieron definitivamente en junio pasado.

La reivindicación de Álvaro Morata con su selección

Sin embargo, apenas dos meses después, el Como decidió ceder al español al Leganés, que no tardó en presentarlo oficialmente:

“Con más de seiscientos partidos y más de doscientos goles como profesional, llega al Ontime Butarque uno de los mejores delanteros españoles de las últimas décadas.

Morata ha conquistado 20 títulos en sus 16 años de carrera profesional, entre los que destacan dos Champions League, dos títulos de La Liga, dos Copas del Rey y un Mundial de Clubes. Con la Selección Española también ha levantado una Eurocopa y una Nations League.