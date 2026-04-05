Publicación: lunes 6 de abril de 2026

EFE

Cesc Fàbregas respalda a Álvaro Morata

El delantero se siente motivado a pesar de tener pocos minutos de juego.

El español Cesc Fàbregas, entrenador del Como, afirmó este lunes, tras el empate ante el Udinese (0-0), que su compatriota Álvaro Morata, que entró en el minuto 80, "está motivado" aunque "seguramente decepcionado porque quería jugar más".

"Él está bien, motivado, se vio cómo entró, aunque seguramente decepcionado porque quería jugar más, obviamente, yo también lo estaría, es así, pero lo importante no es la cantidad de minutos, es la calidad de los minutos, siempre digo lo mismo".

Fàbregas, cuyo equipo se vio con dificultades para encontrar la portería ante el Udinese, agregó que confía en él:

"Lo está haciendo, empezó la temporada bien, después tuvo una lesión, tuvo un par de problemas, pero ahora está volviendo bien; estoy muy contento, confío en él como confío en Alberto Moreno, como confío en Sergio Roberto".

Como dormirá soñando con Europa tras ganar en la Serie A

Como 3-1 Lecce
Lassana Coulibaly adelantó a Lecce a los 13 minutos de la primera mitad
Anastasios Douvikas igualó el partido a los 18 minutos
Jesús Rodríguez le dio vuelta al resultado al 36
Primer gol del mediocampista español en la Serie A
Marc-Oliver Kempf completó la remontada a los 44 minutos
Segunda victoria consecutiva de Como en liga
Los 'Lariani' ocupan la quinta posición de la tabla con 48 puntos

"Somos una familia", apostilló sobre el conjunto que dirige, gran revelación de este año en la Serie A y que pelea por una plaza en Champions League. Y añadió que todos los jugadores quieren jugar los 90 minutos. "Pero hay quien juega 90 y no hace nada, o juega 10 minutos y hace mucho".

El equipo dirigido por Fàbregas, que llegaba tras cinco victorias consecutivas y una goleada ante el Pisa, no pudo romper la defensa local pese a intentarlo con la calidad de Nico Paz y la entrada en la segunda mitad de Morata. Es cuarto a 4 puntos de la Juventus a falta de que esta juegue su duelo.

Como goleó a Pisa llegó a la zona europea en la Serie A

Pisa 0-3 Como
Máximo Perrone terminó con la resistencia del conjunto local a los 68 minutos
Segundo gol del mediocampista argentino en la Serie A esta temporada
Perrone acumulaba nueve partidos sin marcar
Anastasios Douvikas selló la victoria de Como con un doblete
Tercer triunfo consecutivo de Como en la Serie A
Douvikas marcó al 76 y al 90+6
El delantero griego suma seis goles en la Serie A

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