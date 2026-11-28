Oscar Sandoval

Real Madrid sufrió un duro golpe en la lucha por el liderato de La Liga tras perder 2-1 ante Alavés. El conjunto blanco puso fin a una racha de siete victorias consecutivas y podría quedarse a seis puntos de Barcelona si el campeón derrota a Deportivo de La Coruña.

Batacazo de Real Madrid en un Santiago Bernabéu que fue conquistado sorpresivamente por Alavés, con la complicidad de unos locales que estuvieron lejos del nivel mostrado en las últimas semanas. El conjunto blanco volvió a verse abajo en el marcador, pero esta vez no encontró la fórmula para remontar.

Toni Martínez le marcó al equipo blanco por segunda temporada consecutiva tras aprovechar un error de Dean Huijsen, quien se quedó corto en un pase retrasado. El delantero mandó el balón al fondo de la portería pese al doble intento de Ibrahima Konaté por evitar la anotación.

⚽ 22' | 0-1 | Gol de Toni Martínez. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 28, 2026

Los ‘Merengues’ no encontraron respuestas tras el descanso y Alavés amplió su ventaja al minuto 61 después de otro despiste de Huijsen. Kylian Mbappé recortó distancias a 20 minutos del final y encendió la ilusión de una nueva remontada en el Bernabéu.

El reloj avanzaba, el empate no llegaba y, por si fuera poco, Jude Bellingham fue expulsado al minuto 88. La remontada que tantas alegrías le había dado al Real Madrid en las últimas semanas nunca llegó y el equipo blanco se alejó del liderato.