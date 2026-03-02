Al Real Madrid le salió muy caro; pierde tres jugadores para el siguiente partido

EFE

Dean Huijsen y Álvaro Carreras, defensas del Real Madrid, y el argentino Franco Mastantuono no podrán disputar el partido ante el Celta de Vigo en Balaídos el próximo viernes (20.00 horas GMT) por sanción.



Huijsen, que volvía tras unas molestias en el sóleo, saltó al terreno de juego en el minuto 55 del partido contra el Getafe, que cerraba la 26ª jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), y en el 68, tras una falta por detrás sobre Luis Vázquez, vio la cartulina amarilla. ¡Lunes de pesadilla para el Real Madrid!

Una ausencia para el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, con vistas a la visita al Celta de Vigo, correspondiente a la 27ª jornada de Liga, en una línea defensiva en la que ya cuenta con la baja de larga duración del brasileño Éder Militao, pero en la que podría recuperar a Raúl Asencio, quien sufrió una contractura cervical el pasado miércoles ante el Benfica, en Liga de Campeones.

🥹 SATRIANO, AL BORDE DE LAS LÁGRIMAS:



🙏 "Le dedico el gol a mi familita, siempre lucharon para que yo estuviera aquí".



📹 @JLSanchez78 pic.twitter.com/nJJbKKFM5p — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 2, 2026

También perderá Arbeloa a su lateral izquierdo titular en Balaídos, ya que Carreras, por una falta en el 94 sobre Mario Martín, vio la quinta amarilla.



En los minutos finales del encuentro contra el Getafe, disputado este lunes y que supuso la derrota para el conjunto merengue (0-1), el argentino Mastantuono fue expulsado por parte del colegiado Muñiz Ruiz, por tarjeta roja directa, en el 95.