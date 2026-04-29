Achraf Hakimi es baja de PSG para la vuelta de semifinales en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Achraf Hakimi no estará disponible para el partido de vuelta de semifinales de la Champions League entre Paris Saint-Germain y Bayern Munich del próximo miércoles luego de sufrir una lesión muscular en el partido de ida.

PSG informó este miércoles que el internacional marroquí sufre "una lesión en la pierna derecha" que precisará "varias semanas de recuperación", sin dar más detalles.

El jugador que se lanzó al suelo en el minuto 89 del partido echándose la mano a la pierna derecha tras una jugada con el alemán Konrad Laimer sobre la banda, fue atendido por los servicios médicos.

El jugador no pudo abandonar el campo porque Luis Enrique ya había agotado sus ventanas de cambios. El técnico le colocó de atacante en el tramo final para no perder consistencia defensiva.