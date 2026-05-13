Publicación: miércoles 13 de mayo de 2026

EFE

A Florentino Pérez le salió contendiente por la presidencia del Real Madrid

Enrique Riquelme buscará convertirse en candidato a ser el mandamás merengue

El empresario Enrique Riquelme, que se perfila como uno de los posibles candidatos a las elecciones a la presidencia del Real Madrid que anunció el martes Florentino Pérez, aseguró en una carta remitida al presidente del club madrileño, que "cumple con todos los requisitos económicos y de antigüedad" necesarios para presentarse al cargo.

"He de dejar claro, para evitar insinuaciones que desvíen el objetivo último de esta propuesta de diálogo y unidad, que cumplo con todos los requisitos económicos y de antigüedad para presentar una candidatura", señaló Riquelme en una carta hecha pública por el diario Marca.

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“Cuando yo entré, tuve que aportar un dinero de mi patrimonio. Los jugadores no cobraban y la mujer de Bodo Ilgner vino a pedirme dinero nada más entrar. Roberto Carlos que está por aquí, también”
“Yo quiero que ese que habla con acento mexicano y que habla con las eléctricas se presente a las elecciones”
“Los periodistas se creen que mandan en el Madrid y yo les tengo que decir a mis socios que no es verdad”
“Del Real Madrid nadie me echa. Me tendrían que echar a tiros”
“No hay ni un año de los 26 que llevo en el Real Madrid que no se hayan pegado dos jugadores. Se han peleado en todos los años. Le das una patada en el ese, luego te la devuelve y nada, tan amigos”
“No hablaré ni de entrenadores ni de jugadores”
“En ABC (diario español) escribe una mujer que no sé si sabe de fútbol”
“Los socios no tienen que pitar a los jugadores ni criticarles. Me da pena que piten a un jugador porque hace una mala jugada”
“Me presento porque a los socios nos quieren robar el club”
“Yo he ganado siete Champions y siete Ligas de 14 pero es que podría haber ganado las 14 ligas porque el resto me las han robado

En este sentido, Enrique Riquelme, presidente ejecutivo del Grupo Cox y que firma la misiva en su condición de socio número 43.858 del Real Madrid, afirmó que cuenta con la "capacidad económica y experiencia financiera" que requiere una entidad como el conjunto blanco.

No obstante, el empresario insistió, ante la posibilidad "de una convocatoria inminente y veloz" de unas elecciones a la presidencia del club, en la necesidad de abrir un diálogo para acordar un proceso electoral "más amplio" que "permita y fomente la participación real de los socios".

"Por la trascendencia histórica del momento que vive nuestro club, creo humildemente que el madridismo merece tiempo, serenidad y reflexión", indicó Riquelme.

"Nuestro club", continuó el empresario alicantino en su misiva, "tras casi veinte años sin un proceso electoral participativo donde se convoca a los socios a construir juntos el Real Madrid, mantiene unos plazos reglados que no se corresponden con el fomento de la participación y escucha que requieren las democracias modernas".

Una circunstancia que llevó a Riquelme a pedir la ampliación de los plazos del proceso electoral para que los socios "repartidos por toda España y en el extranjero" tengan "tiempo para dialogar" sobre "cómo preservar los valores que han hecho eterno a este club".

Motivos por los que el empresario mostró su "plena disposición" para "dialogar conjuntamente en los próximos días y acordar un proceso más amplio que permita y fomente la participación real de los socios y madridistas en su futuro".

"Un proceso acordado para esta convocatoria que permita asegurar otros veinte años de estabilidad, liderazgo y grandeza para el Real Madrid y evitemos llevar al madridismo a un tiempo de ruptura, polarización y tensión interna", concluyó Riquelme.

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