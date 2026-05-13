A Florentino Pérez le salió contendiente por la presidencia del Real Madrid

EFE

El empresario Enrique Riquelme, que se perfila como uno de los posibles candidatos a las elecciones a la presidencia del Real Madrid que anunció el martes Florentino Pérez, aseguró en una carta remitida al presidente del club madrileño, que "cumple con todos los requisitos económicos y de antigüedad" necesarios para presentarse al cargo.



"He de dejar claro, para evitar insinuaciones que desvíen el objetivo último de esta propuesta de diálogo y unidad, que cumplo con todos los requisitos económicos y de antigüedad para presentar una candidatura", señaló Riquelme en una carta hecha pública por el diario Marca. Las 10 frases más desafortunadas de Florentino Pérez en su comparecencia

En este sentido, Enrique Riquelme, presidente ejecutivo del Grupo Cox y que firma la misiva en su condición de socio número 43.858 del Real Madrid, afirmó que cuenta con la "capacidad económica y experiencia financiera" que requiere una entidad como el conjunto blanco.



No obstante, el empresario insistió, ante la posibilidad "de una convocatoria inminente y veloz" de unas elecciones a la presidencia del club, en la necesidad de abrir un diálogo para acordar un proceso electoral "más amplio" que "permita y fomente la participación real de los socios".



"Por la trascendencia histórica del momento que vive nuestro club, creo humildemente que el madridismo merece tiempo, serenidad y reflexión", indicó Riquelme.

"Nuestro club", continuó el empresario alicantino en su misiva, "tras casi veinte años sin un proceso electoral participativo donde se convoca a los socios a construir juntos el Real Madrid, mantiene unos plazos reglados que no se corresponden con el fomento de la participación y escucha que requieren las democracias modernas".

Una circunstancia que llevó a Riquelme a pedir la ampliación de los plazos del proceso electoral para que los socios "repartidos por toda España y en el extranjero" tengan "tiempo para dialogar" sobre "cómo preservar los valores que han hecho eterno a este club".



Motivos por los que el empresario mostró su "plena disposición" para "dialogar conjuntamente en los próximos días y acordar un proceso más amplio que permita y fomente la participación real de los socios y madridistas en su futuro".



"Un proceso acordado para esta convocatoria que permita asegurar otros veinte años de estabilidad, liderazgo y grandeza para el Real Madrid y evitemos llevar al madridismo a un tiempo de ruptura, polarización y tensión interna", concluyó Riquelme.