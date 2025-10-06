A este nivel, Ansu Fati sí tiene cabida en Barcelona

Oscar Sandoval

Ansu Fati se convirtió en una de las sensaciones en las últimas tres jornadas de la Ligue 1, comenzó la temporada en la banca trabajando en el aspecto físico para intentar dejar atrás las lesiones que le persiguieron en su última temporada con Barcelona en donde con su actual nivel tendría un lugar en el ataque.

5⃣ goals in 3⃣ Ligue 1 matches for Ansu Fati! ❤️🤍 pic.twitter.com/oToNvamdNz — AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) October 5, 2025

La cesión de Fati a Monaco está rindiendo frutos para todas las partes, aunque es temprano para valorarla, sin embargo, tras los primeros 160 minutos va viento en popa porque el delantero se presentó con doblete en el futbol francés y lleva tres partidos consecutivos anotando.

Cinco goles en liga y uno más en Champions League son estadísticas que le darían un lugar en el ataque de Barcelona porque los goleadores del conjunto azulgrana son Ferran Torres y Robert Lewandowski quienes suman cuatro dianas, una más que Raphinha.

Ansu Fati tiene un promedio de 1.34 de goles esperados por partido, según Comparisonator que lo coloca por encima de Arda Güler (0.44) y Raphinha (0.38), registra dos tiros a portería por cada 90 minutos, dos oportunidades, una de ellas terminaría en un gol convertido y nadie en Barcelona tiene esos números.